المملكة والعراق توقّعان مذكرة تفاهم في "منع الفساد ومكافحته"

وقّعت المملكة -ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وهيئة النزاهة الاتحادية في العراق- في الرياض، اليوم؛ مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون المشترك، على هامش أعمال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، الذي حظي برعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.