محافظ الخرج يُكرم شركة "لمسات احترافية" لجهودها في تنظيم الفعاليات الوطنية والمحلية

استقبل الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، محافظ الخرج، اليوم الأربعاء في ديوان المحافظة، الرئيس التنفيذي لشركة "لمسات احترافية" الرائدة في مجال تنظيم المناسبات والفعاليات عبدالرحمن بن راشد العرفج.