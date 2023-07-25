صيف 2022 أشد حرارة في المملكة من الصيف الحالي حتى الآن وأعلى حرارة سُجلت 51 مئوية

على الرغم من تسجيل درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها المعتادة في مُعظم مناطق السعودية منذ بداية الصيف، إلا أن البيانات الواردة من المحطات المأهولة والأوتوماتيكية المنتشرة تُشير إلى أن الصيف الحالي 2023 أقل حرارة من الصيف الماضي في المملكة.
اقتربت درجات الحرارة من 50 درجة مئوية هذا الصيف في محافظات ومدن سعودية عِدّة، وهي (الأحساء، الدمام، القيصومة، عرعر، سكاكا، شرورى، رفحاء، وادي الدواسر، الرياض، العلا).
أعلى درجة حرارة سُجّلت في المملكة هذا الصيف (حتى الآن) كانت في الأحساء بواقع 51 درجة مئوية، كما سجّلت محطة الرصد في الدمام 50 درجة مئوية، وذلك يوم الثلاثاء 18-7-2023.
شهدت المرتفعات الجنوبية الغربية درجات حرارة مُعتدلة وقريبة من معدلاتها المعتادة، وانخفضت الصغرى لأقل من 18 درجة مئوية في عديد من المرتفعات.
ويُعد شهرا (يوليو وأغسطس) هما أحر شهور السنة في المملكة، وبخاصة الفترة الممتدة من 20 يوليو إلى 10 أغسطس.