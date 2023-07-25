صيف 2022 أشد حرارة في المملكة من الصيف الحالي حتى الآن وأعلى حرارة سُجلت 51 مئوية

على الرغم من تسجيل درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها المعتادة في مُعظم مناطق السعودية منذ بداية الصيف، إلا أن البيانات الواردة من المحطات المأهولة والأوتوماتيكية المنتشرة تُشير إلى أن الصيف الحالي 2023 أقل حرارة من الصيف الماضي في المملكة.