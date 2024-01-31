"المسعف الكفيف".. "الهلال الأحمر بتبوك" ينظم دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية

وخلال الدورة التدريبية تم التدريب على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة، بداية من الاتصال بغرفة عمليات الهلال الأحمر لطلب الدعم عبر الرقم (997)، وكيفية الشروع في التعامل مع الحالة الطارئة من قِبَل الكفيف قبل وصول مقدمي الخدمات الإسعافية وفق الحالة ومسبباتها.