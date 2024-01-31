"المسعف الكفيف".. "الهلال الأحمر بتبوك" ينظم دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية

نظّمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك، دورة تدريبية بعنوان "المسعف الكفيف"، للتدريب على الإسعافات الأولية بمقر مركز التدريب بفرع الهيئة بتبوك.
وخلال الدورة التدريبية تم التدريب على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة، بداية من الاتصال بغرفة عمليات الهلال الأحمر لطلب الدعم عبر الرقم (997)، وكيفية الشروع في التعامل مع الحالة الطارئة من قِبَل الكفيف قبل وصول مقدمي الخدمات الإسعافية وفق الحالة ومسبباتها.
وتحرص الهيئة بشكل دائم ومستمر على عمل هذه الدورات؛ لرفع التوعية بالإسعافات الأولية للمواطنين والمقيمين من خلال قسميها (التدريب للرجال والنساء)، بالإضافة لبرامج التعليم الطبي المستمر لمنسوبيها.