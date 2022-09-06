أكثر من 25 مليون مستفيد من البرامج والمشاركات الخيرية لشؤون الحرمين خلال 4 أعوام

وأوضحت الرئاسة ضمن احتفالاتها باليوم العالمي للعمل الخيري، أنه تم تقديم 4.110.137 وجبة طعام لبرنامج الإفادة في مجال الطعام، واستقبال 12.646.975 ضيفاً ببرنامج الوفادة في مجال الضيافة.