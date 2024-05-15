رحّالة فرنسي يعبر 13 دولة سيرًا على الأقدام لأداء العمرة والصلاة في الحرمين

وأضاف بولابيار: كنت أسير في درجة حرارة 40، ولكن الحمد لله كل شيء مضى على ما يرام، وأنا سعيد جدًّا بوصولي هنا، كان حلمي مذ كنت صغيرًا أن آتي إلى هنا، إلى المدينة بعد أن أزور مكة، وهو أمر في غاية الأهمية، وصلت بالأمس، دمعت عيناي عند وصولي هنا المرة الأولى سعدت كثيرًا بملاقاة الشعب السعودي، هذه زيارتي الأولى للخليج، ولقد سعدت بحفاوة الاستقبال هنا، الناس يوقفونني في الطريق ليقدموا لي الطعام والشراب، حتى إن هناك مَن دعاني للمبيت عنده، الحمد لله، أنا مسرور جدًّا بتواجدي هنا، وبالوصول إلى نهاية الرحلة.