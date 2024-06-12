الفرق الرقابية ببلدية العطيف تضبط 100 كيلوجرام لحوم غير صالحة

ضبطت الفرقُ الرقابية ببلدية العطيف، ومفتّشو الصحة، قرابةَ 100 كيلوجرام من اللحوم مجهولة المصدر، وغير الصالحة.
كما ضبطت عدة مخالفات تمثّلت في: سوء تخزين، واستخدام مواد أولية تظهر عليها علامات التلف في أحد المطاعم الكبرى.
يأتي ذلك في إطار الحملات المكثّفة لأمانة الطائف، ممثلة في وكالة الخدمات، والتي تنفّذها الفرق الرقابية ببلدية العطيف.
وتستهدف الرقابة الصحية على جميع الأنشطة المتداول بها الأغذية، وتقع على الطرق السريعة والإقليمية.
وتنفّذ الحملة جولات بصفة يومية على فترات صباحية ومسائية من قبل الفرق الرقابية ببلدية العطيف، بمتابعة مركزية وميدانية من وكيل الأمين للخدمات ومساعديه، ورئيس بلدية العطيف، حسب المستهدفات والخطط الموسمية.
وفي إطار مهامّ الحملة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، تجري جولات تفتيشية، بمشاركة مفتشي وزارة الصحة؛ حيث نفذت جولات مشتركة، ضبطت مخالفات لاشتراطات الصحة العامة للمنشآت المستهدفة، تضمّنت إغلاق منشآت مخالفة.
وصادرت وأتلفت موادّ أولية غير صالحة، طبق الأنظمة والتعليمات بكل صرامة دون تهاون؛ كون هذه المخالفات تخصّ صحة المواطن والمقيم.