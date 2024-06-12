الفرق الرقابية ببلدية العطيف تضبط 100 كيلوجرام لحوم غير صالحة

وتنفّذ الحملة جولات بصفة يومية على فترات صباحية ومسائية من قبل الفرق الرقابية ببلدية العطيف، بمتابعة مركزية وميدانية من وكيل الأمين للخدمات ومساعديه، ورئيس بلدية العطيف، حسب المستهدفات والخطط الموسمية.