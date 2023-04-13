محليات
"مدني الرياض" ينبّه إلى أمطار غزيرة على العاصمة و17 محافظة بالمنطقة
أهاب بالجميع ضرورة الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات حفاظًا على السلامة
نبّهت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى التوقُّعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، وعدد من محافظاتها، بدءًا من غد الجمعة حتى يوم الثلاثاء القادم.
وتفصيلًا: شملت التوقعات "العاصمة الرياض، ورماح، والخرج، والمزاحمية، والأفلاج، ووادي الدواسر، والقويعية، والسليل، والمجمعة، والزلفي، وثادق، وشقراء، وضرما، والغاط، وعفيف، والدوادمي، والدرعية، وحريملاء"، وذلك من يوم الجمعة 23 رمضان 1444هـ إلى يوم الثلاثاء الموافق 27 رمضان.
وأهاب "الدفاع المدني" بالجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته؛ حفاظًا على السلامة العامة.