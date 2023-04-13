"مدني الرياض" ينبّه إلى أمطار غزيرة على العاصمة و17 محافظة بالمنطقة

وتفصيلًا: شملت التوقعات "العاصمة الرياض، ورماح، والخرج، والمزاحمية، والأفلاج، ووادي الدواسر، والقويعية، والسليل، والمجمعة، والزلفي، وثادق، وشقراء، وضرما، والغاط، وعفيف، والدوادمي، والدرعية، وحريملاء"، وذلك من يوم الجمعة 23 رمضان 1444هـ إلى يوم الثلاثاء الموافق 27 رمضان.