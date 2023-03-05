الصمعاني: التحول الرقمي سيصبح واقعاً في جميع القطاعات وأساساً لتحقيق الضمانات القضائية

أكّد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن التحوّل الرقمي في قطاع القضاء والعمالة لا يتعلق بالوسائل وإنما يتعلق بصميم الأعمال، وضبط الإجراءات، والشفافية الأعلى وتحقيق ومراقبة الضمانات القضائية، وكذلك في النواحي الموضوعية والتشريعية.