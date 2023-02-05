جراحة مُعقدة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم تُنهي معاناة فتى من "جنف" مضاعف

وقال د.خليفة: قَدِمَ المريض إلى المستشفى وهو يشتكي من انحناء جانبي للعمود الفقري ومن تحدب وآلام في الظهر، إضافة إلى صعوبة في ممارسة الحياة الطبيعة.. أدت هذه الأعراض إلى تغيير نمط حياته وتقييد حركته، وفور وصوله إلى المستشفى أجريت له التحاليل والفحوصات الطبية الدقيقة، التي بيّنت إصابته بحالة انحراف "جنف" مضاعف فوق الـ"90" درجة، ودرس الفريق الطبي الحالة على ضوء نتائج الفحوصات والتحاليل، وخلُص إلى ضرورة التدخل الجراحي لعلاج العيوب، والحد من المضاعفات، وبعد اتخاذ كل التدابير اللازمة لمثل هذه الحالات المعقدة، أُخضع الفتى لعملية جراحية، تم فيها تقويم العمود الفقري بعدد "26" من البراغي والقضبان المعدنية والطعوم العظمية الصناعية وتثبيت ودمج الفقرات، واستخدمت في العملية التي استمرت لـ"8" ساعات، مجموعة من أحدث الأجهزة الطبية التي ساهمت مع الكوادر الطبية عالية الكفاءة والتأهيل بالمستشفى في إنجاحها.