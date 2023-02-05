جراحة مُعقدة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم تُنهي معاناة فتى من "جنف" مضاعف

أنهى فريق طبي بمستشفى د.سليمان الحبيب بالقصيم، معاناة فتى عمره (13 عامًا) مصاب بانحراف مضاعف متطور في العمود الفقري "الجنف".. ونجح الفريق بقيادة د.صلاح الدين الخليفة استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، ود.هاني الجهني استشاري جراحة المخ والأعصاب، في إجراء عملية معقدة استمرت زهاء الـ"8" ساعات، تَمَكن خلالها -بفضل من الله- من تقويم العمود الفقري وتثبيت ودمج الفقرات.
وقال د.خليفة: قَدِمَ المريض إلى المستشفى وهو يشتكي من انحناء جانبي للعمود الفقري ومن تحدب وآلام في الظهر، إضافة إلى صعوبة في ممارسة الحياة الطبيعة.. أدت هذه الأعراض إلى تغيير نمط حياته وتقييد حركته، وفور وصوله إلى المستشفى أجريت له التحاليل والفحوصات الطبية الدقيقة، التي بيّنت إصابته بحالة انحراف "جنف" مضاعف فوق الـ"90" درجة، ودرس الفريق الطبي الحالة على ضوء نتائج الفحوصات والتحاليل، وخلُص إلى ضرورة التدخل الجراحي لعلاج العيوب، والحد من المضاعفات، وبعد اتخاذ كل التدابير اللازمة لمثل هذه الحالات المعقدة، أُخضع الفتى لعملية جراحية، تم فيها تقويم العمود الفقري بعدد "26" من البراغي والقضبان المعدنية والطعوم العظمية الصناعية وتثبيت ودمج الفقرات، واستخدمت في العملية التي استمرت لـ"8" ساعات، مجموعة من أحدث الأجهزة الطبية التي ساهمت مع الكوادر الطبية عالية الكفاءة والتأهيل بالمستشفى في إنجاحها.
وبقي المريض منومًا قيد العناية الطبية الحثيثة بالمستشفى لمدة يومين، وكانت حالته قد بدأت في التحسن بشكل متسارع بعد خروجه من غرفة العمليات؛ إذ استعاد بعد 24 ساعة من العملية الجراحية قدرته على السير بتوازن، وأيضًا قدرته على الاستلقاء والنوم على ظهره؛ فضلًا عن القوام والمظهر الطبيعي، بعد تعديل وضعية الحوض والكتف، كما أن طوله مع النجاح الكبير للتعديل زاد بحدود "8" سم، وخرج من المستشفى وهو بصحة جيدة بعد أن أمضى "7" أيام قيد التنويم والعناية الصحية الحثيثة، وتوقع أن يستعيد كامل عافيته سريعًا، شريطة أن يلتزم بالبرنامج العلاجي المصمم له وبإرشادات الفريق الطبي المعالج.