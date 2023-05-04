بعد خسائره الحادة.. برنت يرتفع عند 72.87 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط الخميس بعد خسائرها الحادة خلال الجلستين الماضيتين، مع تقييم المستثمرين لآفاق العرض والطلب وفي ظل تراجع الدولار.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر يوليو بنسبة 0.75% إلى 72.87 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:08 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما زادت قيمة العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر يونيو، بنسبة 0.55% إلى 68.97 دولار للبرميل.
في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.25% إلى 101.09 نقطة، وهو عادة ما يخفف من الضغوط على أسعار السلع المقومة بالعملة الأمريكية.