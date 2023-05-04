بعد خسائره الحادة.. برنت يرتفع عند 72.87 دولار للبرميل

في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.25% إلى 101.09 نقطة، وهو عادة ما يخفف من الضغوط على أسعار السلع المقومة بالعملة الأمريكية.