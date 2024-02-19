محليات

قطاع الربوعة.. حرس الحدود يحبط تهريب 83500 قرص محظور

تم استكمال الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص
قطاع الربوعة.. حرس الحدود يحبط تهريب 83500 قرص محظور

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، تهريب (83500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa؛ مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

عسير
الدوريات البرية لحرس الحدود

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