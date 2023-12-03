"سبيل النجاة في النوازل".. برنامج لتعزيز الأمن الفكري في نجران

ويشمل البرنامج الحديث عن أمن الوطن مسؤولية الجميع، والانتماء لوطن التوحيد، وحقوق ولاة الأمر، وفضل التوحيد وثمراته، والتحذير من الشرك ووسائله، وأهمية اجتماع الكلمة ووحدة الصف، وموقف المسلم من الفتن، ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، ومقومات الأمن ودعائمه.