"أمير تبوك" ينوّه بدور القيادة في العناية بالمشروعات التنموية لخدمة المواطنين

وفي بداية الاستقبال رحّب أمير تبوك بالجميع، منوهًا بما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- من اهتمام وعناية بكل ما يخدم المواطن من المشروعات التنموية؛ مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وإسهاماتها في تنفيذ الخطط الخدمية والتنموية والسكنية بمنطقة تبوك؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يُديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.