"الأرصاد": هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح وزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة والرياض والقصيم والشرقية ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأنه لاتزال الفرصة مهيأةً لهطول أمطارٍ رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبةً برياحٍ نشطة وأتربة مثارة وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم، الشرقية، وكذلك مكة المكرّمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، في حين تتهيّأ الفرصة لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على منطقتَي حائل والمدينة المنوّرة، مع تكوُّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق: جازان، عسير، الباحة، نجران، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، والأجزاء الشمالية من منطقتَي الشرقية والرياض.