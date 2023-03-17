"التعاون الإسلامي" تعقد جلسة خاصة لإحياء اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا

وفي كلمته بهذه المناسبة، أشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، إلى أن هذا اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا لا ينبغي اعتباره مناسبة خاصة بالمسلمين فقط، وإنما يوم عالمي لمواجهة أيّ شكلٍ من أشكال الكراهية الدينية وعدم التسامح، داعياً في السياق ذاته جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية للاحتفال بيوم 15 مارس، باعتباره اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، ولتأكيد الالتزام بمكافحة كراهية الأجانب، وتعزيز قيم التسامح والتفاهم والوئام والحوار والتعايش السلمي بين مختلف الأديان.