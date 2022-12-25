"الأرصاد": سماء غائمة وهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح على الشمالية والجوف وحائل وتبوك

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمةً إلى غائمةٍ جزئياً والفرصة مهيّأة لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان، نجران، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتَي الرياض والقصيم، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 -38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.