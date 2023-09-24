سموُّ محافظ الأحساء يرعى حفلَ اليوم الوطني السعودي 93

وأشاد سموّه بشعار اليوم الوطني السعودي الـ93 (نحلم ونحقق)؛ الذي يعكس مسيرة النهضة التنموية السابقة والنظرة المستقبلية، حيث إن المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- كان ساعيًا وحالمًا منذ توحيد المملكة العربية السعودية، إلى تغيير مجرى التاريخ بأحلامه الكبيرة التي كان يعيشها هو ومن معه، فبذلوا الغالي والنفيس لتحقيقها طيلة حياتهم، ثم توارثها من بعد أبناؤه الملوك -رحمهم الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقال: "إن الأحلام الكبيرة ما زالت تتحقق ولله الحمد حتى يومنا هذا، وتأتي بعدها أحلام أخرى أكبر؛ لأنها بُنيت على عقيدة راسخة، ورؤى واضحة، وخطط شاملة، ازدهرت بها البلاد وتطورت وأصبحت وجهة عالمية متنوعة".