سموُّ محافظ الأحساء يرعى حفلَ اليوم الوطني السعودي 93

رعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء مساء أمس السبت الحفلَ الرئيسي لاحتفالات اليوم الوطني السعودي الـ93 بالأحساء ، وذلك في المسرح العائم بمنتزه الملك عبدالله البيئي (جنوب مدينة الهفوف) بحضور أكثر من ٨٠ الف زائر
وتضمَّن الاحتفال الذي حضره حشد كبير من المواطنين والمقيمين ، حزمةً من الفعاليات الاحتفالية، التي انطلقت من الساعة الـ4 حتى الـ11 مساء.
وتوشَّحت أركان المنتزة باللونين الأبيض والأخضر، علاوةً على الاستعراضات المتعددة للنافورة التفاعلية بوسط المنتزة إذْ عرضت تشكيلات فنية خلَّابة، تحملان اللونين الأبيض والأخضر.
وأكد سمو محافظ الأحساء بأنّ هذه المناسبة الغالية تأتي على كلِّ السعوديين والسعوديات، والمملكة العربية السعودية تعيش في أمنٍ وأمانٍ ورخاءٍ واستقرارٍ، ونجدد فيها ولاءنا لقادتنا المخلصين الذين أولو بلادنا جلَّ اهتمامهم وحرصهم على أن تكون رائدةً ومتقدمةً في كافة المجالات.
وأشاد سموّه بشعار اليوم الوطني السعودي الـ93 (نحلم ونحقق)؛ الذي يعكس مسيرة النهضة التنموية السابقة والنظرة المستقبلية، حيث إن المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- كان ساعيًا وحالمًا منذ توحيد المملكة العربية السعودية، إلى تغيير مجرى التاريخ بأحلامه الكبيرة التي كان يعيشها هو ومن معه، فبذلوا الغالي والنفيس لتحقيقها طيلة حياتهم، ثم توارثها من بعد أبناؤه الملوك -رحمهم الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقال: "إن الأحلام الكبيرة ما زالت تتحقق ولله الحمد حتى يومنا هذا، وتأتي بعدها أحلام أخرى أكبر؛ لأنها بُنيت على عقيدة راسخة، ورؤى واضحة، وخطط شاملة، ازدهرت بها البلاد وتطورت وأصبحت وجهة عالمية متنوعة".
وأوضح سموّه أنَّ الشعب السعودي الكريم ما زال وفيًا لقيادته الرشيدة، مُلتحمًا معها في تحقيق الأحلام التنموية الكبيرة التي يشهد لها القاصي والداني، ولتكون شاهدةً للأجيال الحالية والمستقبلية لإكمال مسيرة الإنجازات والنهضة والتطور.
وأضاف سموّه: في هذا اليوم المجيد، نُعانق الماضي والحاضر والمستقبل، عاقدين العزم على الاستمرار في مسيرة التقدُّم والنَّماء وتحقيق الأهداف والتطلعات التي رسمتها قيادتنا الحكيمة، وقال "إن الفرح بهذه المناسبة حقٌ لمواطنيها ولمقيميها ولمحبيها من كافة أنحاء العالم؛ لأن مملكتنا الغالية وجهة عالمية متميزة بين مصافِّ الدول المتقدمة، ونسأل الله أن يديم علينا نعمه ويعيد علينا هذه الذكرى بخير وعافية".
واشتمل الحفل، على (أوبريت) بعنوان: (نحلم ونحقق) من غناء الفنان عبدالرحمن المزيعل ومحمد النوه؛ الذي قدم لوحات فنية جسدت معاني الطموح الذي تعيشه السعودية، عبر حزمة من المنجزات التي تسير وفق مستهدفات رؤية مملكتنا الطموحة 2030 بدعم القيادة الرشيدة لكل ما شأنه التقدم والازدهار للوطن والمواطن.
كما قدمت فرقة سيالة للفنون الشعبية في الأحساء، العرضة السعودية، على نغمات الطبول وأهازيج النصر الشهيرة في توحيد المملكة، فيما شهدت سماء المنتزه عروضَ الألعاب النارية، التي أضاءت سماء الحفل، وأضفت البهجة والسرور.