وزير الصحة التشادي يثمّن جهود الندوة الطبية ويشيد بالعلاقات التاريخية مع السعودية

جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لبدء فعاليات القافلة الطبية الجراحية التي تقيمها الندوة العالمية، بالتعاون مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في تشاد، ووزارة الصحة التشادية، حيث أكّد ما تشهده بلاده من علاقة تاريخية مع المملكة بدءاً بإنشاء جامعة الملك فيصل العريقة عام 1974م وامتدادًا بالجهود التي قدّمتها الحكومة السعودية في الفترة الماضية.