تخصيص 420 موظفًا للتفويج وإدارة الحشود في المسجد الحرام

وقال مدير عام الإدارة العامة للتفويج المهندس ريان بن عبدالكريم سقطي: منظومة التفويج وإدارة الحشود بالمسجد الحرام تعمل على مدار (24) ساعة، بكفاءات بشرية مؤهلة على تنظيم حركة المصلين والمعتمرين وفق الخطط الميدانية للتفويج، وإعداد التقارير والرفع بالملاحظات والإيجابيات والمحاضر اللازمة للأعمال الميدانية بشكل دوري؛ لضمان سلاسة حركة الحشود؛ لا سيما خلال المواسم التي تشهد توافدًا كبيرًا من قاصدي المسجد الحرام.