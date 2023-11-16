فريق "إغاثي الملك سلمان" يلتقي مدير الهلال الأحمر الفلسطيني لبحث آليات إيصال المساعدات الإغاثية لغزة

وفي بداية اللقاء أوضح فريق مركز الملك سلمان للإغاثة، الجهود الإغاثية والإنسانية السعودية التي تشتمل على مساعدات غذائية وإيوائية ومواد ومستلزمات طبية سيتم نقلها عبر جسر جوي وآخر بحري يجري العمل على تجهيزه، وصل منها حتى الآن 7 طائرات إغاثية سعودية لتقديمها للأشقاء في قطاع غزة، كما تم إطلاعهم على قوائم المساعدات وأصناف تلك المساعدات، مؤكدين أن الحاجة ماسة إليها في ظل الاحتياج الكبير، وسيتم تزويد المركز بمعلومات عن الاحتياج الإنساني والمشروعات التي يمكن أن يُسهم المركز في دعمها بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني للقيام بدورها في ظل الظروف الراهنة.