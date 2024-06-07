في المساجد التاريخية بالمدينة المنورة.. جهود إرشادية لخدمة الزائرات

وتشمل أعمال الكوادر الميدانية لفرع الوزارة، مهام توجيه المصليات الزائرات وتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه في الجوامع الكبرى والمساجد التاريخية التي يرتادها الزوار من خلال جهود منسوبات المراقبة والأمن والسلامة في تنظيم الحشود ومتابعة دخول وخروج المصليات، إضافة إلى تهيئة أجواء الراحة والطمأنينة خلال أوقات الصلاة، والحفاظ على انسيابية الحركة داخلها، إلى جانب تقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة من الزائرات، وتسهيل وصولهم إلى الأماكن المخصصة للصلاة، بما يثري تجربة الحجاج الدينية.