شركة عملة الصرافة تشارك بجناح في معرض الرياض الدولي للسفر 2024

تشارك شركة عملة الصرافة بجناح في معرض الرياض الدولي للسفر 2024 الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، في الفترة من 27 إلى 29 من مايو الجاري. ويجمع الحدث نخبة من شركات السياحة والسفر على الأصعدة المحلية والعالمية، ويرتاد المعرض المهتمين بالسفر والخبراء والمتخصصين في القطاع، ويجمع المعرض أبرز شركات السفر والسياحة من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتعتبر شركة عملة الصرافة إحدى الشركات الرائدة في مجال صرف العملات الأجنبية في المملكة العربية السعودية مع شبكة جيدة من الفروع، لتمثل بذلك امتدادًا جيدًا للنمو الملحوظ الذي تشهده الشركة خلال السنوات الأخيرة وقد ساهمت الشركة في تلبية متطلبات العملاء والشركاء التجاريين المتعلقة بصرف العملات الأجنبية مع توفير أسعار تنافسية وتوفير جميع العملات والمبالغ التي يحتاجها العملاء ضمن سياسات البنك المركزي السعودي.
وقد انطلقت شركة عملة الصرافة من العام 2015 ومن خلال استراتيجيتها في قطاع الصرافة صنعت مكانتها ضمن أكبر شركات الصرافة في المملكة. وتسعى بشكل مستمر للتطوير والتوسع وتقديم الخدمات الرقمية.
وعرضت الشركة من خلال جناحها أبرز خدماتها ومسيرة النجاح التي حققتها، حيث استعرضت الشركة خدماتها في شراء وبيع العملات الأجنبية، كما جذب الجناح مئات الزوار في اليوم الأول لانطلاق المعرض.
وتسعى "عملة" لتمكين الأفراد والشركات من خلال حلول تقنية مبتكرة، وتعزيز النمو والنجاح في عالم رقمي دائم التطور. وتلتزم الشركة بتقديم قيمة استثنائية للعملاء، من خلال تسخير التكنولوجيا المتطورة وتعزيز ثقافة التعلم المستمر والتعاون.