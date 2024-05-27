شركة عملة الصرافة تشارك بجناح في معرض الرياض الدولي للسفر 2024

تشارك شركة عملة الصرافة بجناح في معرض الرياض الدولي للسفر 2024 الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، في الفترة من 27 إلى 29 من مايو الجاري. ويجمع الحدث نخبة من شركات السياحة والسفر على الأصعدة المحلية والعالمية، ويرتاد المعرض المهتمين بالسفر والخبراء والمتخصصين في القطاع، ويجمع المعرض أبرز شركات السفر والسياحة من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.