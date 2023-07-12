بمشاركة سعودية استثنائية.. اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين 2023

اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين 2023م، الذي أقيم في العاصمة الهولندية أمستردام من 10 إلى 12 يوليو الجاري، بمشاركة سعودية استثنائية؛ إذ شهد المؤتمر مشاركة فاعلة من الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، بوفد وصل إلى أكثر من 150 مهنيًّا سعوديًّا، إضافة إلى ممثلي الجمعية خلال جلسات المؤتمر: عبدالاله بن عبدالمحسن آل الشيخ الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية بمركز الملك عبدالله المالي، ووليد إبراهيم شكري رئيس لجنة المراجعة في مجموعة STC، واللذين ناقشا كل ما يتعلق بمهنة المراجعة الداخلية، مبرزين دور المملكة العربية السعودية القيادي والريادي في دعم وتطوير مهنة المراجعة الداخلية على المستوى الإقليمي والدولي.
كما شهد المؤتمر تكريم عضو الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، فهر الجفري، من قبل المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، وذلك بمناسبة حصوله على جائزة وليام سميث للمراجع الداخلي المعتمد CIA، بأعلى مستوياتها، ليكون بذلك أول عربي يحقّق الميدالية الذهبية للجائزة.
إلى ذلك أكّد عبدالله بن صالح الشبيلي الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، أن مشاركة الجمعية جاءت لتنقل تجربة المملكة العربية السعودية الرقابية دوليًّا، كما تعزّز هذه المشاركة الفعالة من قبل الجمعية دور المملكة المحوري على خارطة الأعمال الدولية فيما يتعلّق بمهنة المراجعة الداخلية التي أضحت من أولويات واستراتيجيات المنشآت لضبط المنظومة الرقابية، مبيّنًا أن الخطوات والقفزات الاقتصادية والتنموية للمملكة لها بالغ الآثر في حضور المهنيين السعوديين على المستوى الدولي بصورة مستدامة لمواكبة التطلعات المستقبلية للقيادة الرشيدة، حفظها الله، والتي دائمًا ما تحثّ على الإبداع والابتكار والتطوير".
يشار إلى أن المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين يعدّ أكبر تجمع للمهنيين في المراجعة الداخلية، بمشاركة 1500 مراجع داخلي من مختلف دول العالم، ناقش خلاله 50 متحدثًا ثمانية مواضيع رئيسية تتعلّق بالمراجعة الداخلية وتطوير ممارساتها في مجال العمل.