بمشاركة سعودية استثنائية.. اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين 2023

إلى ذلك أكّد عبدالله بن صالح الشبيلي الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، أن مشاركة الجمعية جاءت لتنقل تجربة المملكة العربية السعودية الرقابية دوليًّا، كما تعزّز هذه المشاركة الفعالة من قبل الجمعية دور المملكة المحوري على خارطة الأعمال الدولية فيما يتعلّق بمهنة المراجعة الداخلية التي أضحت من أولويات واستراتيجيات المنشآت لضبط المنظومة الرقابية، مبيّنًا أن الخطوات والقفزات الاقتصادية والتنموية للمملكة لها بالغ الآثر في حضور المهنيين السعوديين على المستوى الدولي بصورة مستدامة لمواكبة التطلعات المستقبلية للقيادة الرشيدة، حفظها الله، والتي دائمًا ما تحثّ على الإبداع والابتكار والتطوير".