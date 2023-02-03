المسجد النبوي يحتضن أكثر من 280 ألف مصلّ في صلاة الجمعة اليوم

أدى أكثر من 280 ألف مصلّ من المواطنين والمقيمين والزوار، اليوم، صلاة الجمعة في رحاب المسجد النبوي الشريف في جو مفعم بالطمأنينة؛ في ظل تكامل الخدمات التي هيأتها مختلف الإدارات الحكومية ذات العلاقة إمكاناتها وخططها لخدمة المواطنين والمقيمين والزوار من خدمات بلدية وصحية ومدنية واتصالات ووسائل نقل وخدمات مساندة.
ووقفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف من خلال خدماتها التي تقدمها للمصلين من المعتمرين والزوار على تنظيم حركة دخولهم وخروجهم من وإلى المسجد النبوي، وتوفير عربات لذوي الاحتياجات الخاصة وكراسي خاصة للمحتاجين لها، واستدعاء الإسعاف في الحالات الطارئة وحفظ المفقودات وإرشاد التائهين وغيرها من الخدمات التي تريح المصلين وتسهل عليهم أداء العبادة.
وبلغت الكمية المستخدمة من ماء زمزم في المسجد النبوي والساحات 147 طنًا، فيما بلغت عدد عبوات زمزم الموزعة 520 ألف عبوة.
وكثفت وكالة شؤون المسجد النبوي برامج التطهير والتعقيم للمسجد النبوي وساحاته ومرافقه على مدار الساعة حيث بلغت كمية المعقمات والمطهرات للسجاد 600 لتر وللمرافق 9000 لتر و25 ألف لتر لأرضيات المسجد النبوي والمضخات المستخدمة 250 مضخة.
وتمت تهيئة المسجد النبوي بالسجاد الفاخر البالغ 24 ألف سجادة، إلى جانب توفير عربات لكبار السن التي بلغت 120 ألف كرسي.