"موهبة": الطلبة السعوديون يحصدون 94 جائزة علمية دولية خلال عام 2022

وفي عام 2020، بلغ عدد مشاركات المملكة في المسابقات والأولمبيادات نحو 13 مشاركة، وبلغ إجمالي الجوائز والميداليات 57 ميدالية، بينما بلغ عدد المشاركات في عام 2021 نحو 14 مشاركة، وبلغ إجمالي الجوائز والميداليات بهذه السنة نحو 56 ميدالية، فيما ارتفع عدد مشاركات المملكة في عام 2022 إلى نحو 18 مشاركة، وبلغ عدد الجوائز والميداليات نحو 72 ميدالية؛ من بينها 8 جوائز ذهبية، و22 جائزة فضية، و25 برونزية، و17 شهادة تقدير.