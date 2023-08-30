تعليق الدراسة الحضورية في محافظات عدة بـ"جازان" غدًا وجعلها عن بُعد عبر منصة مدرستي

وتفصيلاً، قالت إدارة تعليم جازان على لسان المتحدث الرسمي: إنه‏ بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامةالطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية؛ تقرر تحويل الدراسة ليوم غد الخميس إلى دراسة عن بعد عبر منصة مدرستي في جميع مكاتب تعليم الإدارةالعامة للتعليم بمنطقة جازان وإدارة تعليم صبيا، وشملت وسط جازان وصامطة المسارحة والحرث وأبو عريش والعارضة وصبياوالدرب وبيش والعيدابي والداير والمدارس التابعة لها.