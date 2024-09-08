972 ألف مواطنة.. صورة رقمية عن "سوق العمل الخاص بالمملكة في 30 يومًا"

ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر أغسطس (2.369.828) عاملًا؛ حيث بلغ عدد المواطنين الذكور (1.397.146) مواطنًا؛ فيما بلغ عدد المواطنات الإناث (972.682) مواطنة، وفي المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص (9.202.580) عامل، منهم (8.812.758) مقيمًا، و(389.822) مقيمة.