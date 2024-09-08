972 ألف مواطنة.. صورة رقمية عن "سوق العمل الخاص بالمملكة في 30 يومًا"

أصدر المرصد الوطني للعمل (NLO)، منشورًا مفصلًا بالأرقام حول سوق العمل السعودي في القطاع الخاص لشهر أغسطس (2024)، ويستعرض التقرير إجمالي العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية الشهر، وأعداد المواطنين والمقيمين العاملين بالقطاع الخاص بالتفصيل ذكورًا وإناثًا، بالإضافة إلى صافي نمو وظائف المواطنين وأعداد المنضمّين حديثًا ولأول مرة في القطاع الخاص في شهر أغسطس.
وأوضح التقرير ارتفاع إجمالي العاملين في القطاع الخاص ليصل عددهم إلى (11.572.408) عاملين في القطاع الخاص خلال شهر أغسطس؛ مما يدل على النمو المستمر في خلق الوظائف بالقطاع الخاص.
ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر أغسطس (2.369.828) عاملًا؛ حيث بلغ عدد المواطنين الذكور (1.397.146) مواطنًا؛ فيما بلغ عدد المواطنات الإناث (972.682) مواطنة، وفي المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص (9.202.580) عامل، منهم (8.812.758) مقيمًا، و(389.822) مقيمة.
ويستعرض التقريرُ صافي نمو وظائف المواطنين لشهر أغسطس؛ حيث انضم (37.009) مواطنين لأول مرة في القطاع الخاص.
يُذكر أن المرصد الوطني للعمل، يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلًا دوريًّا للمؤشرات والإحصاءات؛ منها منشور "نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص" والذي يُنشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام سوق العمل خلال الشهر الماضي.