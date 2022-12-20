ضبط 3 مقيمين مارسوا التسوّل بشكل مباشر بالمدينة المنوّرة

في التفاصيل، تمّ رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية لتسوّله بشكلٍ مباشر في الأماكن العامة، وكذلك مقيم من الجنسية المصرية خلال تسوّله من المارة بمنطقة المدينة المنوّرة.