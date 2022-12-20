ضبط 3 مقيمين مارسوا التسوّل بشكل مباشر بالمدينة المنوّرة

تواصل الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسوّلين، حيث ضبطت 3 مقيمين مارسوا التسوّل في المدينة المنوّرة.
في التفاصيل، تمّ رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية لتسوّله بشكلٍ مباشر في الأماكن العامة، وكذلك مقيم من الجنسية المصرية خلال تسوّله من المارة بمنطقة المدينة المنوّرة.
وفي مشهد آخر، وفق حساب الأمن العام على "تويتر"، تمّ رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية؛ لقيامه بالتسوّل بشكلٍ مباشر.
وأفاد حساب الأمن العام على "تويتر"، بأن الإبلاغ عن حالات التسوّل واجب وطني، حاثاً المواطنين على الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في جميع مناطق المملكة.