"أخصائي": مدارسنا تحتاج لـ"أخصائيين نفسيين" لتوجيه الطلاب وحل المشاكل

وفي التفاصيل، طرح الإعلامي خالد مدخلي في برنامجه "حوار مع خالد مدخلي" بقناة العربية FM قضية الطالبة التي توفيت في إحدى مدارس الرياض، بسبب سقوطها من أحد أدوار المدرسة، على الأخصائي النفسي الدكتور معتز العتيبي، وقال: "دكتور، المشكلة وقعت، لكن ذلك يجعلنا نسأل: هل في مدارسنا برامج دعم نفسي تتعامل معها؟ إذا كان عندنا حادثة واحدة فهذا معناه أنه يوجد عندنا حوادث كثيرة في مدارسنا. وهذا أمر طبيعي يحدث في كل مكان في العالم". فقال الدكتور معتز العتيبي: "أولاً، أعزي أسرة الفقيدة، والمعلمات وزميلاتها. وبلا شك، إنها صدمة كبيرة جدًّا. ومن هذه النقطة، التي لا بد أن نقف عندها، نسأل: ما هي الأسباب الرئيسية؟ وهل هناك متخصصون موجودون؟ لأنه في مثل هذه المشكلة التي تعرضت لها الطالبة - بحسب ما قرأت - أحضرت البنت الجوال، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية معها. وهذا إجراء قانوني". وأضاف: "لكن هنا النقطة المختلفة: لو كان هناك أخصائي نفسي، عنده مهارات التخصص الدقيقة جدًّا، مهارات المعرفة، لنظر للموضوع من جانب مختلف؛ إذ سينظر للموضوع بأن هذه البنت أو هذه الطالبة أحضرت الجوال؛ إذن هناك مشكلة. هذه البنت كانت ردة فعلها عندما قالت المعلمة إنه سوف نتخذ الإجراءات أنه كان عندها تضخم في الخوف. إذن هناك مشكلة، يجب أن يتم التدخل فيها".