حشيش وأمفيتامين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.. الجناة في قبضة رجال الأمن

استعرض الأمن العام عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها في مناطق المملكة كافة.
وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على مخالفٍ لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في الرياض، قام بترويج مادتَي الحشيش والميثامفيتامين المخدرتين و3550 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي.
وفي المدينة المنوّرة، تمّ القبض على مخالفٍ لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، قام بترويج مادتَي الحشيش والأمفيتامين المخدر.
وأضاف الأمن العام، أنه تمّ القبض على مقيمٍ من الجنسية اليمنية في القصيم، قام بترويج 31 كيلوجراماً من نبات القات المخدر.