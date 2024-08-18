حشيش وأمفيتامين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.. الجناة في قبضة رجال الأمن

وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على مخالفٍ لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في الرياض، قام بترويج مادتَي الحشيش والميثامفيتامين المخدرتين و3550 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي.