أمير تبوك يتفقّد سير العمل في مشروع مبنى مجلس المنطقة الجديد وقاعة المؤتمرات

واطلع سموه خلال الجولة على مختلف الأقسام بالمشروع المقام على مساحة تتجاوز 110 آلاف متر مربع، ويتكون من طابقين بمساحة 8 آلاف متر مربع، واستمع لشرح عن المبنى وما يتضمّنه من إدارات وأقسام، وقاعة مؤتمرات بسعة 210 أشخاص، وصالة اجتماعات ومحاضرات تتسع لـ180 شخصًا، بالإضافة للخدمات والمرافق العامة التي سيتم تجهيزها بأحدث التجهيزات.