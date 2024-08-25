جامعة الأميرة نورة تُطلق برنامج "الرخصة المهنية التربوية العامة"

يأتي ذلك في إطار إسهام كلية التربية والتنمية البشرية لتحقيق أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الإستراتيجية 2025، الرامية إلى تعزيز كفاءة الكوادر البشرية، والتميُّز في التعليم والتعلُّم، إضافة إلى تنمية المهارات والمعارف والقيم، ولمزيدٍ من المعلومات عن البرنامج، وآلية التسجيل يُرجى زيارة الرابط التالي: https://academy.pnu.edu.sa.