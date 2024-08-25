جامعة الأميرة نورة تُطلق برنامج "الرخصة المهنية التربوية العامة"

أطلقت كلية التربية والتنمية البشرية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم، برنامج "الرخصة المهنية التربوية العامة"، الذي يستهدف المعلمين والمعلمات، والمرشحين للوظائف التعليمية، وطالبات الجامعة وخريجاتها؛ وذلك لإعدادهم لاختبارات الرخصة المهنية العامة.
ويتضمَّن البرنامج لقاءات مباشرة في الفصول الافتراضية، لشرح المعايير من قِبل أكاديميات متخصّصات في المناهج وطرق التدريس، ومجموعات نقاشية، حيث يغطي البرنامج المعايير كافة من خلال محتوى تفاعلي ونصّي، إضافة إلى اختبارات تجريبية محاكية لاختبارات الرخصة المهنية.
ويُعد البرنامج الذي يستمر ثلاثة أسابيع أحد البرامج المرخصة من قِبل المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، الذي يشمل 50 ساعة تدريبية تتناول محاور عدة، منها: القيم والمسؤوليات المهنية، والمعرفة المهنية، والممارسة المهنية.
يأتي ذلك في إطار إسهام كلية التربية والتنمية البشرية لتحقيق أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الإستراتيجية 2025، الرامية إلى تعزيز كفاءة الكوادر البشرية، والتميُّز في التعليم والتعلُّم، إضافة إلى تنمية المهارات والمعارف والقيم، ولمزيدٍ من المعلومات عن البرنامج، وآلية التسجيل يُرجى زيارة الرابط التالي: https://academy.pnu.edu.sa.