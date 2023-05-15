43 بمكة و17 بالباحة.. تعرَّف على درجات الحرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة بـ 43 مئوية، فيما سجّلت أبها والباحة وطريف والقريات أقل درجة حرارة 17 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرّمة 43 مئوية، وكل من المدينة المنوّرة ووادي الدواسر وشرورة 41 درجة، والأحساء 40 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة وطريف والقريات في أدنى القائمة بـ 17 مئوية، تليها عرعر 20 درجة وتبوك وسكاكا 21 مئوية.
وسجّلت الوجه وجازان وأبها وجدة أعلى رطوبة بنسبة 95% و85%.