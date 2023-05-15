43 بمكة و17 بالباحة.. تعرَّف على درجات الحرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة بـ 43 مئوية، فيما سجّلت أبها والباحة وطريف والقريات أقل درجة حرارة 17 مئوية.