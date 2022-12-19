33 مئوية.. ينبع تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف والقريات الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت ينبع أعلى درجة حرارة بـ33 مئوية، فيما سجّلت طريف والقريات أدنى درجة حرارة بـ 5 درجات مئوية.