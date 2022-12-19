33 مئوية.. ينبع تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف والقريات الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت ينبع أعلى درجة حرارة بـ33 مئوية، فيما سجّلت طريف والقريات أدنى درجة حرارة بـ 5 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: ينبع 33 درجة مئوية، جدة ومكة المكرّمة 32، وجازان 31 مئوية، والوجه 30 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف والقريات في أدنى القائمة بـ 5 درجات مئوية تليها أبها وحائل 6 مئوية، ثم الباحة وعرعر وسكاكا 7 درجات، وتبوك ورفحاء والمجمعة 8 درجات وكل من بريدة وحفر الباطن 9 مئوية.
وسجّلت عرعر وطريف وجدة وسكاكا والقريات أعلى نسبة رطوبة 95% و90%.