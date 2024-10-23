"هيئة النقل" تدشن أول تجربة لسيارة أجرة تعمل بالهيدروجين في المملكة

يذكر أن الهيئة العامة للنقل أطلقت مجموعة من المبادرات التي تضمنت نماذج ووسائل نقل حديثة، انطلاقًا من حافلات نقل الركاب الكهربائية والحافلات ذاتية القيادة. وفي نشاط النقل السككي، أطلقت الهيئة القطار الهيدروجيني، وهو أول قطار من نوعه، كما تبنت إطلاق السيارات الكهربائية في نشاط تأجير السيارات، إضافة إلى إطلاقها مبادرة تشغيل أول شاحنة هيدروجينية وأول شاحنة كهربائية لنقل البضائع في المملكة.