بعد فزعتها لإنقاذ أسرة تعرضت لحادث طريق.. أمير الجوف يكّرم الممرضة "الرويلي"

وأثنى الأمير فيصل بن نواف على مبادرة الممرضة الإنسانية، وتفانيها في أداء رسالتها، وإسهاماتها بكل اقتدار وهمّة في تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بالحادث -شفاهم الله- مشيراً إلى أن ما يمتلكه أبناء الوطن من مسؤولية عالية تجاه دورهم الاجتماعي والوطني مكّنهم ليكونوا أداة فاعلة في بناء الوطن والحفاظ عليه، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك في الجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.