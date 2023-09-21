بعد فزعتها لإنقاذ أسرة تعرضت لحادث طريق.. أمير الجوف يكّرم الممرضة "الرويلي"

كرّم الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، الممرضة حنان بنت خشم الرويلي، إحدى منسوبات الشؤون الصحية بالمنطقة، التي بادرت بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين بحادث مروري على طريق مركز أبوعجرم، حتى وصول رجال الهلال الأحمر.
وأثنى الأمير فيصل بن نواف على مبادرة الممرضة الإنسانية، وتفانيها في أداء رسالتها، وإسهاماتها بكل اقتدار وهمّة في تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بالحادث -شفاهم الله- مشيراً إلى أن ما يمتلكه أبناء الوطن من مسؤولية عالية تجاه دورهم الاجتماعي والوطني مكّنهم ليكونوا أداة فاعلة في بناء الوطن والحفاظ عليه، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك في الجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.
من جانبها عبرت الممرضة حنان الرويلي عن شكرها لأمير المنطقة، مؤكّدة أن ما قامت به هو جزء يسير من الواجب الذي تشعر به دوماً تجاه وطنها ومجتمعها، سائلة الله السلامة للجميع.