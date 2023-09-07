تعرف على تاريخ قمة مجموعة الـ 20 قبل انطلاقها في "نيودلهي"

تعد مجموعة العشرين المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي، وتضم قادة من جميع القارات يمثلون دولاً متقدمة ونامية. وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، مجتمعةً، نحو 80 % من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية. كما تأسست مجموعة العشرين في عام 1999م، التي كانت تُعقد على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لعقد مناقشات رفيعة المستوى عن القضايا الاقتصادية والمالية.
بعد القمة الأولى لعام 2008 في واشنطن، التقى قادة مجموعة العشرين مرتين في السنة؛ في لندن وبيتسبرغ في عام 2009، وفي تورنتو وسيول في عام 2010. منذ عام 2011، عندما ترأست فرنسا واستضافت مجموعة العشرين، كانت القمم تُعقد مرة واحدة فقط في السنة. عقدت قمة 2016 في هانغتشو بالصين، وعقدت قمة 2017 في هامبورغ بألمانيا، وقمة 2018 في بوينس آيرس بالأرجنتين.
وفي سرد بسيط نرصد لكم تاريخ القمم منذ العام 2008 حتى 2023 ومكان انعقاد القمة كل عام:
- 2008: (15 نوفمبر) واشنطن، الولايات المتحدة
- 2009: (2 إبريل) لندن، المملكة المتحدة
- 2009: (سبتمبر) بتسبيرغ، الولايات المتحدة
- 2010: (27 يونيو) تورنتو، كندا
- 2012: (18 يونيو) لوس كابوس، المكسيك
- 2013: (06 سبتمبر) سان بطرسبرغ، روسيا
- 2014: (16 نوفمبر) بريسبان، أستراليا
- 2015: (15 نوفمبر) أنطاليا، تركيا
- 2016: هانغتشو، الصين
- 2017: هامبورغ، ألمانيا
- 2018: بوينس آيرس، الأرجنتين
- 2019: أوساكا، اليابان
- 2020: الرياض، السعودية
- 2021: روما، إيطاليا
- 2022: بالي، إندونيسيا
- 2023: نيودلهي، الهند
يُذكر أن استضافة السعودية لمجموعة العشرين في 2020 كانت فرصة رائدة على مستوى العالم العربي، لتعكس مكانة المملكة على الصعيد الدولي حيث ركزت المملكة من خلال قيادتها للمجموعة لعام 2020م على ثلاثة محاور أساسية، وهي:
تمكين الإنسان: من خلال تهيئة الظروف التي تمكن الجميع، ولاسيّما المرأة والشباب، من العيش الكريم والعمل والازدهار.
الحفاظ على كوكب الأرض: من خلال تعزيز الجهود الجماعية لحماية كوكبنا، خصوصًا فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي والمناخ والطاقة والبيئة.
تشكيل آفاق جديدة: من خلال تبني استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التقني.
يُذكر أن الهند ستستضيف في التاسع والعاشر من شهر سبتمبر الحالي القمة الـ 18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين حيث ينتظر الدفع بتقدم في ملفات مثل: التغيير المناخي، سياسات التنمية، أسواق العمل وقوانينها، نشر التقنية، الهجرة وقضية اللجوء ومحاربة الإرهاب.