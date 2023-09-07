تعرف على تاريخ قمة مجموعة الـ 20 قبل انطلاقها في "نيودلهي"

بعد القمة الأولى لعام 2008 في واشنطن، التقى قادة مجموعة العشرين مرتين في السنة؛ في لندن وبيتسبرغ في عام 2009، وفي تورنتو وسيول في عام 2010. منذ عام 2011، عندما ترأست فرنسا واستضافت مجموعة العشرين، كانت القمم تُعقد مرة واحدة فقط في السنة. عقدت قمة 2016 في هانغتشو بالصين، وعقدت قمة 2017 في هامبورغ بألمانيا، وقمة 2018 في بوينس آيرس بالأرجنتين.