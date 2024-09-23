"الأدب والنشر" تدعو جمهور معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 للتسجيل عبر المنصة الإلكترونية

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة انطلاق التسجيل الإلكتروني للجمهور؛ لحضور فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2024، والحصول على تذكرة الدخول المجانية للمعرض الذي تنظمه الهيئة في المدة من 26 سبتمبر الجاري إلى 5 أكتوبر المقبل بحرم جامعة الملك سعود، بمشاركة أكثر من 2000 دار نشر ووكالة محلية وعربية وعالمية، ضمن 800 جناح متنوع في المعرض الذي يُعدُّ أحد أهم وأكبر معارض الكتاب في العالم العربي، والملتقى السنوي لأبرز الكُتّاب والمثقفين والمفكرين والناشرين.