طاقم طيران فلبيني يواجه اتهامات بتهريب 27 كجم "بصل" من السعودية ودبي

يواجه ١٠ من أفراد طاقم الخطوط الجوية الفلبينية، اتهامات بتهريب البصل من السعودية والإمارات؛ حيث ارتفعت أسعار البصل لتتجاوز أسعار الدجاج واللحم البقري في الفلبين.
وأشارت التقارير الفلبينية إلى أن طاقميْ رحلتي الرياض-مانيلا، ورحلة دبي-مانيلا يواجهون التحقيق بتهمة تهريب منتجات زراعية، بعد أن حاولوا إدخال ما يقارب ٢٧ كليو غرام من البصل، و١٠ كيلو غرام من الليمون.
وتابع التقرير أنه تم إيقاف الطاقم يوم الجمعة الماضي في مطار نينوي إكينو الدولي بالفلبين، وتمت مصادرة المنتجات من قِبَل موظفي الجمارك، ويُتوقع أن يتم إعلان العقوبات المفروضة عليهم نهاية الأسبوع الجاري.
وارتفعت أسعار البصل خلال الشهر الجاري بشكل صاروخي من دولارين ونصف إلى ١١ دولار للكيلو غرام الواحد؛ وهو ما يُعد أعلى تكلفة من سعر الدجاج بنسبة ٢٥% و٥٠% من سعر اللحم البقري.
وتجاوزت تكلفة كيلوغرام البصل الحد الأدنى للأجر اليومي للعمل في الفلبين.
وأشارت التقارير إلى أن أسباب ارتفاع أسعار البصل بشكل صاروخي خلال الشهر الجاري، يأتي بسبب التضخم العالمي وتعرّض الفلبين لإعصار شديد في أغسطس وسبتمبر ٢٠٢٢؛ مما أدى إلى تدمير المحاصيل، إضافة لإنتاج المزارع كميات قليلة من البصل.