طاقم طيران فلبيني يواجه اتهامات بتهريب 27 كجم "بصل" من السعودية ودبي

وأشارت التقارير الفلبينية إلى أن طاقميْ رحلتي الرياض-مانيلا، ورحلة دبي-مانيلا يواجهون التحقيق بتهمة تهريب منتجات زراعية، بعد أن حاولوا إدخال ما يقارب ٢٧ كليو غرام من البصل، و١٠ كيلو غرام من الليمون.