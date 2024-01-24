"الأرصاد": استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على تبوك والجوف والشمالية وحائل والقصيم والرياض والمدينة والشرقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الأوسط والشمالي، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج على الجزأين الأوسط والشمالي يصل إلى مائج على مضيق باب المندب، ويكون خفيفاً على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.