سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 11632 نقطة

وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، ووقت اللياقة، وسلامة، والدوائية، والصناعات الكهربائية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الصقر للتأمين، ودار الأركان، وجاكو، والأهلي، وتكافل الراجحي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.92% و9.11%.