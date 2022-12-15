1895 مستفيدًا بعربات الطواف الكهربائية.. هنا "خدمات 24 ساعة في الحرم"

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت "شؤون الحرمين"، عبر حسابها على "تويتر"، أن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام ليوم أمس الأربعاء 20/ 5/ 1444هـ، تمثلت في حصول 3039 مستفيدًا على خدمات التطويف، واستفادة 25.5 ألفًا من التوعية الرقمية، و71 ألف مستفيد من التوعية الميدانية، و24.391 من الإرشاد المكاني باللغات".
وبيّنت أنه تم بذل 550 لتر تعقيم بالبايوكير، و30.500 لتر لتعقيم الأسطح، و600 لتر تعقيم بالروبوتات، و2700 لتر معقمات للأيدي، وتوزيع 88.760 عبوة زمزم".
وتابعت: "استفاد 1542 من خدمات دافع عربات القاصدين، و1895 من خدمات العربات الكهربائية للطواف والسعي، واستفاد 355 من توزيع عربات عادية على المحتاجين، و120 مستفيدًا من مكتبة الحرم المكي، و316 مستفيدًا من مكتبة المسجد الحرام".