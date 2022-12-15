1895 مستفيدًا بعربات الطواف الكهربائية.. هنا "خدمات 24 ساعة في الحرم"

وأوضحت "شؤون الحرمين"، عبر حسابها على "تويتر"، أن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام ليوم أمس الأربعاء 20/ 5/ 1444هـ، تمثلت في حصول 3039 مستفيدًا على خدمات التطويف، واستفادة 25.5 ألفًا من التوعية الرقمية، و71 ألف مستفيد من التوعية الميدانية، و24.391 من الإرشاد المكاني باللغات".