"تعليم جازان" يوقّع باكورة شراكاته المجتمعية لعام ٢٠٢٣ مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية‬‬.. هنا تفاصيلها

أبرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم، 6 اتفاقيات شراكة مجتمعية ومذكرات تعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية.
يأتي ذلك ضمن أولى اتفاقياتها المجتمعية لعام 2023م، الهادفة إلى إيجاد إطار من التعاون المشترك مع هذه الجهات، بما يسهم في الارتقاء بالعملية التربوية ويعود بالنفع على المجتمع التعليمي؛ استمرارًا لجهود الإدارة العامة لتحقيق التنمية المستدامة واستجابة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ووقّع اتفاقيات الشراكة المجتمعية المبرمة عن تعليم جازان مدير عام التعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، الذي قدم شكره وتقديره لمختلف الجهات الحكومية والأهلية والمنظمات غير الربحية؛ نظير حرصها واهتمامها بمدّ جسور التعاون مع الإدارة العامة، وتقديم خدمات فاعلة تسهم في تجويد العملية التربوية المقدمة للطلاب والطالبات، وخدمة منسوبي ومنسوبات المجتمع التعليمي وتقديم مختلف التسهيلات لهم.
وبيّن "عقدي" أن هذه الشراكات تأتي للتأكيد على أهمية الدور التكاملي بين الإدارات الحكومية والأهلية والقطاع غير الربحي، الذي حرصت رؤية المملكة 2030 على الاهتمام به والتخطيط لرفع نسبة المشاركة المجتمعية على أوسع نطاق، بما يعود بالنفع على الجميع في شتى المجالات، ويسهم للنهوض بالمسؤولية المجتمعية بينها.
وشملت اتفاقيات الشراكة توقيع اتفاقية مع معهد إبداع التنمية العالي للتدريب، ومعهد دروبي كوم العالي للتدريب، والتي هدفت للتعاون في مجال تقديم الخدمات التدريبية في مختلف المجالات والتخصصات، وتقديم دورات مجانية للطلبة الموهوبين وطلبة التربية الخاصة وأبناء وبنات شهداء الواجب، والمعلمين المتوفين، والطلبة المشمولين ببرنامج تكافل، وتقديم الاستشارات التدريبية المجانية، والتعاون في تقديم البرامج التطويرية.
كما تضمنت الاتفاقيات الموقعة اتفاقية شراكة مجتمعية مع شركة الخثامي والنعمان للمحاماة والاستشارات القانونية، والتي تهدف للمساهمة في الأبحاث والدراسات القانونية، ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وترسيخ مفاهيمها، وإعداد المنشورات القانونية والتوعوية المتعلقة بحقوق وواجبات منسوبي المجتمع التعليمي من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات وإداريين وإداريات، إضافة إلى التعاون في مجال عقد الندوات التثقيفية قانونيًّا.
وضمت تلك الاتفاقيات توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية مع نادي التهامي الرياضي، في مجال خدمة الشباب، وتوفير البيئة الثقافية والرياضية والاجتماعية الملائمة لهم، وتوفير مقار آمنة لممارسة المواهب والأنشطة المختلفة.
كما شملت توقيع اتفاقية شراكة مع مركز سكون للإرشاد الأسري بجازان، وجمعية "شريان" لرعاية مرضى الدم بمنطقة جازان، والهادفتين لدعم برامج الأطفال المعاقين، ومرضى الدم من الطلاب والطالبات، والمشاركة في المبادرات والحملات التطوعية لتعليم جازان.