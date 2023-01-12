"تعليم جازان" يوقّع باكورة شراكاته المجتمعية لعام ٢٠٢٣ مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية‬‬.. هنا تفاصيلها

وبيّن "عقدي" أن هذه الشراكات تأتي للتأكيد على أهمية الدور التكاملي بين الإدارات الحكومية والأهلية والقطاع غير الربحي، الذي حرصت رؤية المملكة 2030 على الاهتمام به والتخطيط لرفع نسبة المشاركة المجتمعية على أوسع نطاق، بما يعود بالنفع على الجميع في شتى المجالات، ويسهم للنهوض بالمسؤولية المجتمعية بينها.