مفتي عام المملكة يثمّن جهود خادم الحرمين في خدمة الإسلام ونشر منهج الوسطية

وبيّن أن من توفيق الله لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ما تحقّق خلال هذه الأعوام القليلة الماضية من نهضة وتطور وتقدم ورقي في المجالات كافة التي جعلت المملكة في مصاف الدول المتقدمة عالمياً، وهو ما يستوجب من الجميع الشكر لله -عزّ وجل- على توفيقه، وما أنعم به على هذه البلاد من الولاية الصالحةً.