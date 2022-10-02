"إغاثي الملك" يختتم البرنامج التطوعي في مخيم الزعتري للاجئين السوريين

وقدّم الفريق التطوعي خلال البرنامج دورات تدريبية في مجالات التمديدات الكهربائية، استفاد منها 236 فردًا، والمشروع التعليمي 185 فردًا، وصيانة الحاسب الآلي استفاد منها 194 فردًا، والإسعافات الأولية استفاد منها 430 فردًا، والاستشارات النفسية استفاد منها 260 فردًا، بالإضافة للخدمات الطبية المتمثلة بعيادات القلب للأطفال التي استفاد منها 29 مريضًا، والجلدية استفاد منها 184 فردًا، والعلاج الطبيعي استفاد منها 75 فردًا.