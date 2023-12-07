"الغذاء والدواء" تطلق "أذونات استيراد وفسح الدواء" للمنشآت والأفراد في "فسح"

وأوضحت "الغذاء والدواء" أن المنصة تتميز بأتمتة إجراءات تقديم الطلبات، وتقليل الأخطاء البشرية عبر تعزيز الكفاءة، والتقليل من الوقت والجهد المستغرق في الحصول على أذونات الاستيراد والفسح، وضمان الأرشفة الإلكترونية للطلبات والشهادات.