"الداخلية" والبنك المركزي يدشنان خدمات الهويات الرقمية للقطاع المالي

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشّن الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، بحضور نائب محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" للرقابة والتقنية الدكتور خالد بن وليد الظاهر، المرحلة الأولى من خدمات الهويات الرقمية للمؤسسات المالية في القطاع المالي عبر الربط المباشر مع منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر".