أمير الشرقية يستقبل مواطنة كفيفة نالت الدكتوراه من أمريكا

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بالإمارة اليوم، المواطنة الكفيفة رقية بنت محمد عجاج بعد حصولها على شهادة الدكتوراه من جامعة منيسوتا الأمريكية، وتحقيقها إنجازاً تعليمياً من خلال بحث بعنوان "استكشاف التجربة الأكاديمية والاجتماعية للطلاب المكفوفين وضعاف البصر في الجامعات السعودية".
ونوّه أمير المنطقة بما توليه القيادة من دعم واهتمام للتعليم، بوضعه في مقدمة الأولويات التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، وتمكين مختلف شرائح المجتمع والفئات العمرية للاستفادة من المنظومة التعليمية وخاصة الفئات التي لها ظروف خاصة.
من جانبها، أعربت المواطنة رقية عجاج عن شكرها لأمير المنطقة الشرقية على دعمه وتشجيعه المستمر لكل أبناء وبنات المنطقة لتحقيق الإنجازات.