أمير الشرقية يستقبل مواطنة كفيفة نالت الدكتوراه من أمريكا

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بالإمارة اليوم، المواطنة الكفيفة رقية بنت محمد عجاج بعد حصولها على شهادة الدكتوراه من جامعة منيسوتا الأمريكية، وتحقيقها إنجازاً تعليمياً من خلال بحث بعنوان "استكشاف التجربة الأكاديمية والاجتماعية للطلاب المكفوفين وضعاف البصر في الجامعات السعودية".