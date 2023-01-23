"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على حائل والقصيم والرياض والشرقية والشمالية

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية تتحول تدريجياً جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ تصل سرعة الرياح إلى 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى ثلاثة أمتار على مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويكون مائجاً على مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.